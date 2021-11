Kering : Bottega Veneta nomme Mathieu Blazy Directeur de la Création

- Impact de la pandémie : rebond de 50 % des ventes et bénéfice net multiplié par 2,6 au 1 er semestre ;

- Risques de recul des ventes en Chine où seront taxés les citoyens les plus riches ;

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- créer un Materials Innovation Lab (MIL) dédié́ aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile,

- créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité́ de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques,

- travailler sur les impacts environnementaux de la chaine d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols.

- utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe,

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental :

- soutien à la créativité des maisons : investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon, recherche sur les alternatives au cuir animal…,

- Capital contrôlé à 41,41 % (58,20 % des droits de vote) par la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur la croissance organique, le potentiel du luxe étant dynamisé par l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses (Kering Eyewear, Kering Standards, compétences digitales) ;

- Chiffre d'affaires de 13,1 Mds€ apporté à 57 % par Gucci, 13 % par Yves Saint-Laurent et 9 % par Bottega Veneta ;

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

" Les fondations très solides, les codes spécifiques et l'identité unique de Bottega Veneta nous permettent de nourrir de grandes ambitions pour l'avenir de cette Maison. Je suis convaincu que la très riche expérience et la grande culture de Matthieu Blazy lui permettront de faire vivre l'héritage de Bottega Veneta en y apportant son élan créatif ", a commenté François-Henri Pinault, le PDG de Kering.

De nationalité française et belge, il vit entre Anvers et Milan.

(AOF) - Bottega Veneta a annoncé la nomination de Matthieu Blazy en tant que Directeur de la Création à compter de lundi. Il présentera sa première collection pour Bottega Veneta en février 2022. Né à Paris en 1984, Matthieu Blazy est diplômé de La Cambre, à Bruxelles. Il a commencé sa carrière dans la mode en tant que Designer Homme pour Raf Simons, avant de rejoindre Maison Martin Margiela pour prendre en charge la ligne « Artisanal » et les défilés Prêt-à-Porter Femme.

