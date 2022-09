Kering : Bordeaux, Bourgogne et Champagne, les familles Pinault et Henriot unissent leurs forces

(AOF) - Les familles Pinault et Henriot, propriétaires respectivement d'Artémis Domaines et de Maisons & Domaines Henriot, mettent en commun leurs domaines viticoles. Le rapprochement est de taille. Artémis Domaines, propriété de la famille Pinault détient Château Latour, 1er grand cru classé à Pauillac, le Clos de Tart à Morey-Saint- Denis et le domaine d'Eugénie à Vosne-Romanée en Bourgogne, le vignoble de Château Grillet dans la vallée du Rhône, ou encore le domaine Eisele Vineyard situé dans la Napa Valley en Californie, ainsi qu'une participation minoritaire dans le Champagne Jacquesson.

De son côté, le groupe familial Maisons & Domaines Henriot est propriétaire de Bouchard Père & Fils à Beaune, de William Fèvre à Chablis, de la Maison Henriot en Champagne et de Beaux-Frères en Oregon.

Le nouvel ensemble, qui conserve le nom d'Artémis Domaines, est majoritairement détenu par la famille Pinault aux côtés de laquelle les familles propriétaires de Maisons & Domaines Henriot sont actionnaires minoritaires.

Il est doté d'un conseil de surveillance présidé par Gilles de Larouzière Henriot et sera piloté par Frédéric Engerer, directeur général d'Artémis Domaines avec l'ensemble des équipes.

François Pinault, propriétaire d'Artémis Domaines, déclare : " Le rapprochement des propriétés de Maisons & Domaines Henriot et d'Artémis Domaines est une formidable opportunité pour rassembler sous une même bannière des trésors de notre patrimoine viticole. C'est la garantie qu'un groupe français assurera dans la durée la préservation de tels joyaux et poursuivra la quête de l'excellence qui a marqué leur prestigieuse histoire. "

Gilles de Larouzière Henriot, PDG de Maisons & Domaines Henriot, déclare : " Pour les propriétés de notre groupe familial, cette alliance est pleine de promesses. Avec Artémis Domaines, nous partageons un attachement profond pour le patrimoine viticole exceptionnel de la France et l'ambition de mettre pleinement en valeur l'ensemble incomparable que nous constituons par la réunion de nos domaines. Cette opération a vocation à s'inscrire sur plusieurs générations, à l'image du temps long qui fait les grands vins. "

xcvds

AOF - EN SAVOIR PLUS

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,6 Mds€ réalisé à 44 % en Asie-Pacifique, 26 % en Amérique du nord et 23 % en Europe % ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance supérieure à celle des marchés, sur l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses et la transformation digitale au service de la distribution et des clients ;

- Capital contrôlé à 41,74 % (58,44 % des droits de vote) par le holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué;

- Bilan sain, avec une dette nette de 168 Ms€ face à 13,7 Mds€ de capitaux propres et qui a été renforcé en janvier par la cession des activités horlogères..

Enjeux

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers : nouveaux modèles d’affaires, nouveaux matériaux et fonctions supports / investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon… / robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites… / croissance de l'e-commerce (15 % des ventes en 2021) ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental : utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe / travailler sur les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols) / créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques / promouvoir le « design durable » / créer Materials Innovation Lab (MIL) dédié aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile / compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- Accélération de la croissance de YSL et de Bottega Venetta et résistance de Gucci aux confinements en Chine ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : très faible, avec fermeture des 2 magasins et 4 corners ;

- Dividende 2021 de 12 € avec acompte.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.