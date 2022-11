Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : bondit vers 485E, pourrait grimper de 10% de plus information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Kering bondit vers 485E et tente d'effacer la résistance des 480E des 4 et 26 octobre (et ex-plancher du 5 juillet): le titre pourrait ensuite viser l'ex résistance des 6 juin et 12 septembre située à 530E.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.86%