Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : bondit de +5% au contact des 550E Cercle Finance • 02/09/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - L'heure du réveil semble avoir sonné pour les valeurs françaises qui affichaient le mardi 1er septembre un différentiel de performance historique de 50% par rapport au Nasdaq. Très classiquement, les 'listes d'achats' privilégient le secteur du luxe et Kering qui bondit de +5% au contact des 550E. Le résistance des 536E du 5 juin est effacée et le titre devrait prolonger son rally en direction du 'gap' des 555E du 21 février puis des 66E (zone de plafonnement du 3 janvier au 12 février.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +4.27%