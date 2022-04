Kering bien orienté après plusieurs analyses positives

Gucci Kering 2 (crédit photo : Flickr / )

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% cet après-midi suite à publication de plusieurs analyses.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering tout en ramenant son objectif de cours de 840 à 795 euros, du fait d'une hypothèse de coût moyen pondéré du capital (WACC) plus élevé et de la dévalorisation récente de son ensemble de pairs.



Avant le point d'activité du 21 avril, le broker indique prévoir pour le premier trimestre une croissance des ventes au détail en comparable de 18% pour Gucci et une croissance comparable de 17% au niveau du groupe.



Stifel ne modifie guère ses projections pour Kering, du fait de sa faible exposition à la Russie et des difficultés à évaluer le futur impact sur la demande globale de luxe de la guerre en Ukraine, du durcissement monétaire américain et des restrictions sanitaires en Chine.



Oddo maintient sa note ' neutre ' sur Kering, avec un objectif de cours abaissé à 731 euros, contre 779 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique que si le premier trimestre s'est bien passé dans la plupart des zones, la situation pandémique est beaucoup plus visible depuis le mois de mars dans la zone Asie-Pacifique, notamment en Chine continentale, poussant l'analyste à la ' prudence '.



' Le groupe indique que janvier et février ont bien été satisfaisants en Chine mais mars semble avoir été très perturbé : si le taux de fermeture global des boutiques sur le mois ne semble pas dépasser 10%, la succession de restrictions temporaires affectant les zones les unes après les autres pénalise visiblement le trafic ', note Oddo.



Par conséquent, le broker révise légèrement ses hypothèses pour le T1 notamment sur Gucci, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue à 15 % contre 18 % précédemment.



UBS estime pour sa part que le premier trimestre montre des tendances suffisamment bonnes chez Gucci.



' Malgré la résurgence du COVID en Chine, la performance de Gucci au premier trimestre devrait rester suffisamment solide pour confirmer que la transition opérée l'année dernière porte ses fruits ' indique le bureau d'analyses.



UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif ajusté à 803 E (contre 813 E).