Kering: baisse de 18% du résultat net récurrent en 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe Kering, maison-mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, dévoile un résultat net part du groupe récurrent en baisse de 18% à 3,06 milliards d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante de 24,3%, contre 27,5% en 2022.



Le chiffre d'affaires s'est tassé de 4% à 19,6 milliards d'euros. En comparable, il a diminué de 2%, dont des ventes stables dans le réseau en propre alors que le chiffre d'affaires wholesale a reculé de 11% avec le renforcement de l'exclusivité de la distribution des maisons.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 25 avril, de distribuer au titre de cet exercice un dividende en numéraire de 14 euros par action. Compte tenu de l'acompte mis en paiement le 17 janvier, le solde de 9,50 euros serait mis en paiement le 6 mai.



Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, Kering estime que son résultat opérationnel courant (sur la base du périmètre et des taux de change à fin 2023) devrait s'afficher en retrait, particulièrement au premier semestre.





