Kering aurait débuté des discussions avec Moncler

(CercleFinance.com) - Kering serait en discussion avec Moncler concernant un éventuel accord d'acquisition avec le fabricant de vêtements de ski italien, a indiqué Bloomberg. Il n'y a aucune certitude que les négociations aboutiront à une transaction, ont déclaré des personnes à l'agence de presse. Les actions de Moncler ont augmenté de 34% cette année, ce qui lui confère une valeur de marché d'environ 10 milliards d'euros (11 milliards de dollars) indique Bloomberg. Un représentant de Kering a refusé de commenter ces informations indique l'agence de presse.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +0.35%