Kering : au-delà des 575E, tutoie les 580E.

(CercleFinance.com) - Kering qui pulvérise son précédent record des 567E du 13/12 puis inscrit un nouveau record absolu à 580E. Le titre poursuit le rallye amorcé avec l'ouverture un 'gap' au-dessus de 555,9E et franchit l'objectif théorique des 575E. Kering semble désormais aspiré vers 600E et afficherait alors 76MdsE de capitalisation.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +3.19%