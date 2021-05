Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : allègement au capital de Puma réalisé Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Kering reste stable après la cession, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, d'environ 5,9% du capital de Puma pour environ 805 millions d'euros, correspondant à un prix de cession de 90,3 euros par action. Après la transaction, le groupe de luxe français détiendra une participation de 4% environ au capital du fournisseur allemand d'articles de sport. Le règlement-livraison du placement est prévu le 1er juin prochain. Kering et Artémis seront soumis à un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l'issue d'une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions, sous réserve de certaines exceptions.

