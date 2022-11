Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: Alessandro Michele pourrait quitter Gucci information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Alessandro Michele, le directeur de la création de Gucci pourrait quitter la marque selon WWD.



Une personne interrogée par WWD a déclaré que le groupe souhaitait initier un fort changement de conception, mais Alessandro Michele n'aurait pas répondu à la demande. Une autre source de WWD aurait également déclaré que François Henri Pinault souhaitait un changement de rythme pour Gucci.



' Son départ pourrait avoir une portée initialement négative, compte tenu de l'aura dont le désigner a bénéficié et d'un apport à la création qui a largement dépassé sa seule implication dans la création de Gucci pour participer au développement d'autres marques du groupe Kering ' indique Invest Securities.



' Nous ne sommes pas convaincus que les difficultés (relatives) de la marque Gucci sur la période récente puissent lui être majoritairement attribuées, en partie par ce que lesdites difficultés relèvent d'une situation propre à la marque, en l'occurrence son exposition chinoise (avec un focus sur une clientèle jeune plus sensible à des effets de conjoncture) mais aussi sa dépendance plus large au marché de flux touristiques ' rajoute Invest Securities.





