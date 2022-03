Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: acquisition du lunetier US Maui Jim information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Kering Eyewear annonce l'acquisition du lunetier américain Maui Jim. Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord.



Maui Jim a mis au point la technologie révolutionnaire, exclusive et brevetée, des verres PolarizedPlus2®, qui protège des éblouissements intenses et des UV nocifs tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'oeil.



' Quelques mois à peine après l'acquisition de Lindberg, Kering Eyewear va enrichir son portefeuille d'une deuxième marque en propre, renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme et élargir son offre pour proposer un éventail très large allant du fonctionnel à l'intemporel et à la mode de luxe ' indique le groupe.





