Kering: acquisition de Maui Jim finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 09:03

(CercleFinance.com) - Kering Eyewear annonce ce jour détenir plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars dernier et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.



La maison-mère de Gucci et Yves Saint Laurent précise que l'acquisition du capital restant devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2022 et que Maui Jim sera consolidé dans ses comptes à compter du 1er octobre 2022.



Plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, Maui Jim a mis au point la technologie PolarizedPlus2, qui protège des éblouissements intenses et des UV nocifs tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'oeil.