Kering acquiert le lunetier américain Maui Jim

(AOF) - Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim, Inc. Fondée en 1987, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord, indique le groupe français. Reconnue pour la très haute technicité de ses produits et son héritage hawaïen distinctif qui en fait l'incarnation de "l'Esprit Aloha", Maui Jim est une marque authentique qui offre une large gamme de montures solaires et optiques de haute qualité vendues dans plus de 100 pays.

Depuis sa création en 2014, Kering Eyewear a construit un modèle innovant qui lui a permis de générer un chiffre d'affaires externe de plus de 700 millions d'euros en 2021, rappelle le géant du luxe.

L'acquisition de Maui Jim est une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de développement. Quelques mois à peine après l'acquisition de Lindberg, Kering Eyewear va enrichir son portefeuille d'une deuxième marque en propre, renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme et élargir son offre pour proposer un éventail très large allant du fonctionnel à l'intemporel et à la mode de luxe.

Selon Kering, la complémentarité des réseaux de distribution et des offres produits contribuera à augmenter le potentiel de croissance de l'ensemble, grâce à l'expansion géographique de Maui Jim et à la capacité de gagner de nouveaux clients sensibles à l'innovation et à la fonctionnalité.

Avec cette acquisition, Kering Eyewear franchit un nouveau cap, dépassant nettement le milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et améliorant encore sa profitabilité.

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 13,1 Mds€ apporté à 57 % par Gucci, 13 % par Yves Saint-Laurent et 9 % par Bottega Veneta ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur la croissance organique, le potentiel du luxe étant dynamisé par l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses (Kering Eyewear, Kering Standards, compétences digitales) ;

- Capital contrôlé à 41,41 % (58,20 % des droits de vote) par la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

- Bilan sain, avec une dette nette de 2,2 Mds€ face à 12 Mds€ de capitaux propres à fin juin.

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers :

- soutien à la créativité des maisons : investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon, recherche sur les alternatives au cuir animal…,

- robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites…,

- croissance de l'e-commerce ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental :

- utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe,

- travailler sur les impacts environnementaux de la chaine d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols.

- créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité́ de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques,

- promouvoir le « design durable »,

- créer un Materials Innovation Lab (MIL) dédié́ aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile,

- compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité ;

- Forte capacité d’autofinancement opérationnel –2,4 Mds€ à fin juin, niveau record.

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- Risques de recul des ventes en Chine où seront taxés les citoyens les plus riches ;

- Impact de la pandémie : rebond de 50 % des ventes et bénéfice net multiplié par 2,6 au 1 er semestre ;

- Poursuite de la croissance de l’e-commerce, à 13 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende stable à 8 €.