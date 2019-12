KERING : acompte sur dividende de 3,50 euros par action au titre de l'exercice 2019

(AOF) - Kering a décidé le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 16 janvier 2020 sur les positions arrêtées le 15 janvier 2020 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le 14 janvier 2020 au matin. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2019 sera décidé par le Conseil d'administration du 11 février 2020 et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 23 avril 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.