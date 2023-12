Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: acompte sur dividende 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Kering annonce que son conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 euros par action.



Le détenteur de marques de luxe comme Gucci et Yves Saint Laurent précise que cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2024 sur les positions arrêtées le 16 janvier au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le 15 janvier au matin.



Le solde du dividende au titre de l'exercice 2023 sera décidé par le conseil d'administration de Kering du 7 février 2024 et soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 25 avril suivant.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +0.50%