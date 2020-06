KERING accueille Emma Watson et l'ancien DG de Credit Suisse à son conseil d'administration

(AOF) - Kering a annoncé que l'Assemblée générale de Kering le 16 juin 2020 a approuvé les nominations de Jean Liu, présidente de la plate-forme chinoise de commerce en ligne DiDi Chuxing, de Tidjane Thiam, ancien directeur général de Credit Suisse, et de l'actrice Emma Watson en qualité d'Administrateurs, sur proposition du Conseil d'Administration réuni le 12 mars dernier. Emma Watson a également été désignée Présidente du Comité du Développement Durable du Conseil d'Administration, tandis que Tidjane Thiam a été désigné Président du Comité d'Audit.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : " Je suis très heureux d'accueillir Jean Liu, Tidjane Thiam et Emma Watson au sein de notre Conseil d'Administration. Leurs connaissances et compétences respectives, la multiplicité de leurs parcours et de leurs points de vue seront des apports inestimables aux réflexions du Conseil d'Administration de Kering. L'intelligence collective issue de la diversité des opinions et la richesse apportée par des expériences différentes sont cruciales pour l'avenir de notre organisation, et je suis fier de pouvoir compter dans notre équipe des talents aussi exceptionnels. "

