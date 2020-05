KERING a levé 1,2 milliard d'euros sur le marché obligataire

(AOF) - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d'euros se répartissant en une tranche de 600 millions d'euros à 3 ans assortie d'un coupon de 0,25% et d'une tranche de 600 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 0,75%. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Kering et à l'accroissement de la flexibilité financière du groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et l'allongement de la maturité des moyens de financement.

