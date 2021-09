Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : a finalisé l'acquisition du lunetier Lindberg information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Kering Eyewear annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition du lunetier de luxe danois Lindberg. Le groupe a obtenu l'aval des autorités de la concurrence. Lindberg. La société sera consolidé dans les comptes de Kering à partir du quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -0.10%