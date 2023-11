Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: a finalisé l'acquisition des 30% de Valentino information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - Kering annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, selon les termes communiqués le 27 juillet 2023 et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.



Cette participation sera reconnue dans les comptes de Kering selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +0.69%