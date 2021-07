Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : 760E, à 0,3% de son record absolu (double-top ?) information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Kering grimpe vers 760E, revenant à 0,3% de son record absolu de clôture (double-top ?) du 22/06. Le titre pourrait -en cas d'échec sous 765E- matérialiser l'ébauche d'un double-top: le risque se concrétiserait en cas d'enfoncement des 712/711E, le plancher des 8 et 19 juillet.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.65%