Kering: 6e année dans le Gender-Equality Index de Bloomberg

(CercleFinance.com) - Kering fait savoir qu'il fait partie du classement Bloomberg Gender-Equality Index pour la 6e année consécutive, un index qui suit la performance des sociétés cotées qui s'engagent à partager

leurs efforts en faveur de l'égalité femmes-hommes à travers leurs politiques internes, la représentation et la transparence.



L'indice GEI 2023 inclut 484 entreprises internationales de 54 secteurs différents dont le siège social est situé dans 45 pays et régions du monde.



' En développant des programmes qui mettent en lumière le talent et le leadership des femmes, en priorisant leur bien-être, en les aidant aux moments clés de leur vie, et en nous engageant à mettre fin à l'écart salarial, nous sommes aux avant-postes pour les femmes dans le Luxe, et construisons les conditions de l'égalité pour tous nos talents ', a souligné Béatrice Lazat, Directrice des Ressources Humaines chez Kering.





