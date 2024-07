Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : 4ème repli consécutif, menace 317,2E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Kering aligne un 4ème repli consécutif : le cours menace le support des 317,2E du 31 mai et une poursuite de la consolidation pourrait amener au re-test du support des 302E du 14 juin.





Valeurs associées KERING 318,60 EUR Euronext Paris -1,03%