Kering : -4,5% à 323E, efface ses 3 hausses précédentes

(CercleFinance.com) - Kering rechute de -4,5% à -5%, sous les 323E, effaçant ses 3 hausses précédentes (dont +2,4% vendredi).

Le titre retombe a proximité de son support des 321,9 du 9 juillet et pourrait ensuite viser le comblement du 'gap' des 304,65E du 17 juin... puis le re-test du support des 302,5E du 14 juin.





Valeurs associées KERING 324,70 EUR Euronext Paris -4,27%