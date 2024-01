Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : -3,5% à 355E, support crucial du 18/03/2020 menacé information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Kering décroche de -3,5% à 355E, via un 'gap' sous 371,15E, ce qui valide définitivement la cassure du support de 372E... et potentiellement celui des 357E qui remonte au 18 mars 2020 (ou fin octobre 20187) et qu'il ne faut à aucun prix enfoncer d'ici la clôture sous peine d'entamer un nouveau cycle de baisse en direction du 'gap' des 239E du 25/04/2017





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.75%