Kering : +2% à 563E, soulève la résistance des 561E

(CercleFinance.com) - Kering grimpe de +2% à 563E et soulève la résistance des 561E du 7 septembre: si le débordement se confirme, le titre pourrait fuser à la hausse en direction de 598E (ex-zénith du 12 février) puis retracer 610,2E (record de clôture du 17 janvier).

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.21%