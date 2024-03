Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : -16% vers 362E, comble le 'gap' des 363,8E du 25/01 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Kering dévisse de -16% vers 362E, suite à au lourd repli des ventes de Gucci (-20%) et comble le 'gap' des 363,8E du 25/01.

Le prochain objectif n'est autre que le retracement du plancher annuel des 344E du 17 janvier, le palier des 376,5E faisant désormais figure d'obstacle au redressement des cours (ex-plancher du 1er novembre 2023 et 2 février 2024)





