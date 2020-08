Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kepler suspend la couverture de Casino et de Metro après des "intimidations" Reuters • 21/08/2020 à 16:17









LONDRES, 21 août (Reuters) - Kepler Cheuvreux a annoncé à ses clients la suspension de la couverture du groupe de grande distribution français Casino CASP.PA et de l'allemand Metro B4B.DE après "des tentatives d'intimidation anonymes" à l'encontre de son analyste Fabienne Caron. La société de courtage française a refusé de donner plus de détails. Fabienne Caron a été remplacée par Pierre Boucheny, responsable de la recherche actions. Kepler a donc supprimé toutes ses prévisions et son objectif de cours pour Casino, et a également informé les autorités de la suspension de la couverture de Metro, a indiqué à Reuters Pierre Boucheny. La manière dont Kepler poursuivra sa couverture des deux sociétés n'a pas été définie, a-t-il précisé. Les autorités "ont été informés, bien sûr, à la fois en France et en Allemagne. Nous verrons s'il est judicieux de reprendre la couverture", a-t-il déclaré. Par la voix d'un porte-parole joint par Reuters, Casino a condamné "avec la plus grande fermeté" toute action d'intimidation ou de menace. "On a pris note du changement d'analyste. Nous n'avons évidemment rien à voir avec le sujet", a-t-il ajouté. "Nous condamnons sans réserve toutes les tentatives d'intimidation de Fabienne Caron", a également déclaré un représentant de Metro, selon lequel la firme apprécie la diversité des rapports de Kepler à son sujet. Selon une porte-parole de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'instance "a été informée de la situation et la déplore". "L'AMF est tenue d'en informer le procureur de la République, ce qui est en cours", a-t-elle ajouté. Le cours de Bourse de Casino a accusé en juillet sa plus forte baisse mensuelle après l'annonce de résultats décevants pour le premier semestre. Metro a de son côté annoncé en août que la baisse des ventes de son exercice jusqu'en septembre serait limitée à une fourchette de 3,5% à 5%, en raison de la reprise de l'activité dans l'hôtellerie et la restauration après le levée du confinement. (Joice Alves avec John O'Donnell à Francfort et Matthieu Protard à Paris, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.26% METRO XETRA +0.28%

