Keolis et NAVYA lancent leur première navette en autonomie complète

(AOF) - Keolis et Navya, partenaires dans la mobilité autonome depuis 2016, lancent leur premier service de navette en autonomie complète au sein du Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux. Ce service, destiné à assurer les déplacements des athlètes et des visiteurs dans le centre, notamment à l'occasion des prochaines compétitions, est développé en partenariat avec Châteauroux Métropole et la Fédération Française de Tir.

" Cette mise en circulation constitue une étape décisive dans le développement d'une offre multimodale intégrant les véhicules en autonomie complète de niveau 4 ", ont expliqué les deux sociétés.

