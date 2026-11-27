Kenya Airways cherche à lever 1,5 milliard de dollars alors que ses bénéfices s'effondrent en raison de la hausse des prix du carburant

par Duncan Miriri

Kenya Airways prévoit de lever 1,5 milliard de dollars sous forme de capitaux propres et de dette auprès d'un investisseur stratégique d'ici le milieu de l'année prochaine, a déclaré vendredi son président à Reuters, alors que la compagnie cherche à consolider ses finances face à la chute de ses bénéfices due à la hausse des prix du carburant.

La compagnie aérienne a déclaré vendredi que ses bénéfices pour 2026 devraient baisser d'au moins 25 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la hausse des prix du carburant et des difficultés liées à la maintenance de sa flotte.

Le mémorandum d'information sur le plan de levée de fonds devrait être prêt le 27 novembre, a déclaré Kiprono Kittony, ouvrant ainsi la voie à la diffusion de ce document auprès des parties intéressées.

"Nous souhaiterions trouver un partenaire à long terme disposant de capitaux patients", a déclaré M. Kittony lors d'une interview, ajoutant que la compagnie adopterait une "approche à plusieurs volets" impliquant des investissements en fonds propres et en dette.

La compagnie aérienne s'est écartée de son projet initial, qui consistait à cibler une autre compagnie aérienne comme investisseur, et est désormais ouverte à d'autres partenaires potentiels, notamment des fonds souverains, a précisé M. Kittony.

"De très nombreuses parties sont intéressées. Nous recevons des appels tous les jours", a-t-il déclaré, sans toutefois nommer les prétendants.

LES PRIX DU CARBURANT AUGMENTENT BEAUCOUP PLUS VITE QUE LES TARIFS

La compagnie aérienne a averti que ses bénéfices allaient chuter après que les prix du carburant ont bondi de 70% à la suite du début de la guerre en Iran. Les tarifs n'ont augmenté que de 20%, obligeant la compagnie à absorber ce que M. Kittony a qualifié d'"écart significatif".

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement qui s'en est suivie a aggravé une pénurie de pièces détachées touchant l'ensemble du secteur, a-t-il expliqué, contraignant la compagnie à immobiliser 11 de ses Boeing et Embraer, ce qui a pesé sur ses opérations.

La situation commence à s'améliorer, a-t-il déclaré.

"D'ici fin décembre, nous réintégrerons cinq appareils dans la flotte. Nous avons prévu que d'ici mai de l'année prochaine, l'ensemble de notre flotte sera de nouveau en service", a-t-il déclaré.

LE GOUVERNEMENT INJECTE DES FONDS

La compagnie aérienne a enregistré des bénéfices réguliers après une privatisation partielle en 1996, devançant ainsi ses concurrents africains. Mais elle a commencé à vaciller en 2013, alors que les coûts d'expansion grimpaient en flèche et que des attaques militantes frappaient le marché du voyage au Kenya.

Elle a ensuite sombré dans l'insolvabilité technique, son passif dépassant son actif. À la fin du mois de juin, sa dette totale s'élevait à 328 milliards de shillings (2,52 milliards de dollars) pour un actif de 180 milliards de shillings.

Le gouvernement a annoncé le mois dernier qu'il convertirait 122 milliards de shillings de dettes de la compagnie aérienne en un instrument assimilable à des fonds propres. Il a également approuvé une injection de liquidités de 350 millions de dollars, dont 100 millions ont déjà été versés, a précisé M. Kittony.

"Cela permettra de rétablir la solidité de notre bilan", a-t-il déclaré.

Le gouvernement du président William Ruto estime que ce soutien financier se justifie par l'importance de la compagnie aérienne pour les investissements étrangers, le tourisme et le statut de Nairobi en tant que plaque tournante majeure du transport aérien en Afrique.

La compagnie aérienne est confrontée à une concurrence acharnée de la part des transporteurs du Golfe, tels qu'Emirates et Qatar Airways, ainsi que de rivaux africains comme Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne du continent.

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