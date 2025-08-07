Kenvue prévoit des bénéfices annuels inférieurs aux estimations dans le cadre d'une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2 à 5)

Kenvue KVUE.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street et a largement répondu aux attentes en matière de résultats trimestriels, dans le cadre d'une révision stratégique de la société de santé grand public.

Le fabricant de pansements a évincé en juillet son directeur général Thibaut Mongon, une décision qui, selon certains investisseurs, pourrait jeter les bases d'une vente éventuelle de l'ensemble de la société ou d'une partie de celle-ci.

L'entreprise avait alors déclaré avoir créé un comité, conseillé par la banque d'investissement Centerview Partners et le cabinet de conseil McKinsey, afin d'évaluer la simplification du portefeuille et les cessions potentielles.

L'examen continue de progresser et le conseil d'administration envisage un large éventail d'alternatives potentielles, a déclaré l'entreprise jeudi.

Kenvue prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,00 et 1,05 dollar par action, en dessous de l'estimation des analystes de 1,13 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 29 cents par action, par rapport à l'estimation de 28 cents par action.

Ses actions étaient en baisse marginale dans les échanges de pré-marché.