Kennedy Wilson accepte d'être privatisé pour 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par son PDG

La société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a déclaré mardi qu'elle serait acquise par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Les actions de Kennedy-Wilson ont augmenté de près de 10 % dans les échanges de pré-marché après que la société ait déclaré que le consortium acquerrait toutes les actions en circulation qu'elle ne possède pas encore pour 10,90 $ chacune en espèces, ce qui représente une prime d'environ 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

La société a déclaré que l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2026.