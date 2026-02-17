 Aller au contenu principal
Kennedy Wilson accepte d'être privatisé pour 1,5 milliard de dollars par un consortium dirigé par son PDG
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'opération aux paragraphes 2 et 3)

La société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a déclaré mardi qu'elle serait acquise par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars.

Les actions de Kennedy-Wilson ont augmenté de près de 10 % dans les échanges de pré-marché après que la société ait déclaré que le consortium acquerrait toutes les actions en circulation qu'elle ne possède pas encore pour 10,90 $ chacune en espèces, ce qui représente une prime d'environ 10,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

La société a déclaré que l'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2026.

