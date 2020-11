Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellogg : un broker dégrade son opinion, le titre en recul Cercle Finance • 23/11/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le titre Kellogg a chuté de près de 2% lundi matin, après que Crédit Suisse a rétrogradé l'action, passant de 'surperformance' à 'neutre'. À 9 h 15, le titre chutait de 1,9%, alors que l'indice S&P 500 était en hausse de 0,5%. Dans une note adressée aux clients, Crédit Suisse rappelle que la direction de l'entreprise a mis en garde contre une année 2021 marquée par des investissements élevés, sans promettre de forte croissance des ventes. 'Il est donc difficile de voir Kellogg profiter du bouleversement du marché causé par la pandémie de Covid sur le long terme', indique le broker.

Valeurs associées KELLOGG NYSE -1.88%