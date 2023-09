Kellogg: séparation approuvée, prise d'effet le 2 octobre information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 16:52

(CercleFinance.com) - Kellogg a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé la séparation précédemment officialisée en deux entités indépendantes et cotées.



La scission entre d'un côté Kellanova, la société devant comprendre ses métiers à plus forte croissances tels que les snacks et ses activités dans les marchés émergents, et de l'autre WK Kellogg Co, l'entreprise devant regrouper ses activités plus traditionnelles dans les céréales en Amérique du Nord, sera effective en date du 2 octobre.



A partir de cette date, Kellogg deviendra Kellanova et continuera de s'échanger à la Bourse de New York sous le ticker 'K', tandis que WK Kellogg se traitera sous le mnémonique 'KLG'.



Aux termes du projet, Kellogg distribuera à ses actionnaires enregistrés en date du 21 septembre une action WK Kellogg pour quatre titres Kellogg détenus.