Kellogg's: objectifs relevés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kellogg's indique relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, n'anticipant ainsi désormais plus qu'une baisse de 1 à 2% (et non plus d'environ 1 à 3%) de son BPA ajusté à taux de change constants.



De même, le groupe agroalimentaire table maintenant sur une croissance de 9 à 10% de son profit opérationnel ajusté à taux de change constants et sur une augmentation de l'ordre de 7% de son chiffre d'affaires en organique.



Sur son deuxième trimestre, Kellogg's affiche un BPA en hausse de 5,1% à 1,24 dollar et un profit opérationnel en croissance de 14,2% à 604 millions (toujours ajustés à taux de change constants) pour des revenus organiques en progression de 7,1% à 4,14 milliards.