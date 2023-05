Kellogg's: objectifs relevés après un bon début d'année information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 14:24

(CercleFinance.com) - Kellogg's a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions de croissance pour 2023 après avoir enregistré un bon début d'année, marqué par des performances supérieures à ses objectifs de long terme.



Le numéro un mondial des céréales pour petits-déjeuners indique avoir réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires net en hausse de 10% à 4,05 milliards de dollars, principalement sous l'effet de ses hausses de prix.



A titre de comparaison, le consensus visait 3,95 milliards de dollars.



Son résultat opérationnel s'est quant à lui replié de 15% à 440 millions de dollars, un recul que le groupe basé dans le Michigan explique par les coûts liés au démarrage du projet de scission de ses activités de céréales en Amérique du Nord.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice net par action ressort à 1,10 dollar, un niveau supérieur aux attentes moyennes des analystes financiers qui attendaient 99 cents.



Dans son communiqué, Kellogg's dit désormais anticiper une hausse nette de son chiffre d'affaires organique comprise entre 6% et 7% cette année, et non plus entre 5% et 7%.



Quant à son résultat d'exploitation ajusté, il est désormais vu en hausse de 8% à 10% une fois ajusté des taux de change, et non plus entre 7% et 9%.