Kellogg: projet de scission en trois sociétés distinctes information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 14:29

(CercleFinance.com) - Kellogg a annoncé mardi qu'il prévoyait de se séparer en trois entreprises cotées, via les scissions de son activité de céréales en Amérique du Nord et de sa branche d'alimentation végétale.



Le premier ensemble, pour l'instant dénommé 'North America Cereal Co.' regroupera les activités du groupe agroalimentaire aux Etats-Unis, au Canada et dans les Caraïbes sous des marques tells que Kellogg's, Frosted Flakes, Froot Loops, Mini-Wheats ou Special K.



Ce périmètre représente un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2,4 milliards de dollars.



Le deuxième ensemble, dénommé 'Plant Co.' et essentiellement articulé autour de la marque de produits végétaux MorningStar Farms, affiche de son côté des ventes annuelles de 340 millions de dollars.



Les 80% restants du groupe, soit l'équivalent de 11,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, seront regroupés sous la bannière ''Global Snacking Co.' intégrant les activités dans les encas, les marques de céréales à l'international, les nouilles instantanées et les petits-déjeuners surgelés.



Cette opération de scission, qui devrait intervenir avant la fin 2023, est censée favoriser la création de valeur pour les actionnaires en donnant naissance à trois sociétés mieux positionnées à la fois stratégiquement, opérationnellement et financièrement.



Suite à ces annonces, l'action Kellogg était attendue en hausse de plus de 7% mardi à l'ouverture.