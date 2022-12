Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellogg: nouveau programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Kellogg annonce que son conseil d'administration a approuvé une autorisation de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, en vertu de laquelle le groupe pourra racheter des titres à sa discrétion du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.



Le fournisseur de céréales pour petit déjeuner utilise les rachats d'actions comme moyen de compenser la dilution découlant des levées d'options et d'autres attributions d'actions, ainsi que pour retourner de manière opportuniste des liquidités aux actionnaires.





