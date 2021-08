Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellogg : légèrement dans le rouge avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Kellogg cède moins de 1% sur fond de propos défavorables de Credit Suisse qui, tout en maintenant son opinion 'neutre', réduit son objectif de cours de 62 à 61 dollars, après une rencontre avec le CEO du fabricant de céréales, Steve Cahillane. Rapportant que le dirigeant n'attend pas de ralentissement de l'inflation de coûts d'ici à 2022 et que la situation est selon lui 'très difficile', le broker ramène son estimation de BPA 2022 pour le groupe de 4,10 à 4,05 dollars, une estimation inférieure au consensus.

Valeurs associées KELLOGG NYSE -0.71%