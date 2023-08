Kellogg: le projet de séparation plus détaillé information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 14:07

(CercleFinance.com) - Kellogg a détaillé mercredi les termes de son projet de scission, qui doit le voir se séparer en deux entités indépendantes et cotées en Bourse dans le courant du quatrième trimestre 2023.



Le groupe agroalimentaire américain précise que Kellanova, la société devant comprendre ses métiers à plus forte croissances tels que les snacks et ses activités dans les marchés émergents, devrait générer un chiffre d'affaires compris entre 13,4 et 13,6 milliards de dollars en 2024 pour un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de 2,25 à 2,30 milliards.



A plus long terme, cette entité devrait afficher une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3% à 5% pour un résultat opérationnel en hausse de 7% à 9% (à taux de change constants).



Quant à WK Kellogg Co, l'entreprise devant regrouper ses activités plus traditionnelles dans les céréales en Amérique du Nord, elle devrait réaliser pour sa part un chiffre d'affaires plus modeste, de l'ordre de 2,7 milliards de dollars en 2024 pour un Ebitda ajusté de 255-265 millions de dollars.



A un horizon de trois ans, WK Kellogg Co entend néanmoins améliorer sa marge opérationnelle d'environ cinq points de pourcentage à la faveur de la modernisation de sa chaîne d'approvisionnement et de sa trajectoire de croissance stable.



Ces perspectives on été dévoilées aujourd'hui à l'occasion d'une journée d'investisseurs.