Kellogg : hausse de 18% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Kellogg dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 17,6% à 1,07 dollar au titre du troisième trimestre 2021, pour des revenus en augmentation de 5,6% à 3,62 milliards (+5,1% en organique). 'Les conditions d'activités ne devraient pas être plus faciles en ce quatrième trimestre, en particulier avec les défis posés actuellement par les pénuries de main d'oeuvre', prévient le PDG Steve Cahillane, qui pointe aussi les problèmes logistiques et d'inflation des coûts. Pour l'ensemble de 2021, il confirme néanmoins tabler sur un BPA ajusté à changes constants en hausse de l'ordre de +1 ou +2%, pour une croissance organique des revenus de 2-3% désormais attendue, au lieu de 0-1% anticipé précédemment.

