Kellogg : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Kellogg a dévoilé un BPA ajusté atone à 91 cents au titre des trois derniers mois de 2019, là où les analystes anticipaient en moyenne cinq cents de moins, pour des revenus de 3,22 milliards, en baisse de 2,8% en publié mais en hausse de 2,7% en organique. 'L'entreprise a fini l'année dans ou au-dessus de ses fourchettes cibles pour chacune de ses données clés', souligne la direction, précisant que ses actions de productivité et ses restructurations ont progressivement généré des économies en cours d'année. Ainsi, le groupe agroalimentaire a réalisé un BPA ajusté de 3,94 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé (quatre dollars à taux de changes constants), mais le prévoit en baisse de 3 à 4% hors effets de changes pour l'année 2020.

