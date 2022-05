Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Kellogg: BPA quasi-stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Kellogg dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 0,9% à 1,12 dollar au titre du premier trimestre 2022, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en repli de 2,4% à 485 millions.



Le spécialiste dans les céréales pour petit déjeuner a vu ses revenus augmenter de 2,4% à 3,67 milliards (+4,2% en organique), une progression 'soutenue par les snacks, la dynamique à l'international et des effets prix-mix positifs'.



Concernant 2022, Kellogg confirme prévoir des croissances à taux de changes constants de 1-2% pour son BPA ajusté comme pour son profit opérationnel ajusté, mais vise désormais une croissance organique de l'ordre de 4% de ses revenus (et non plus de 3%).