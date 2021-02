Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellogg : baisse de 7% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 11/02/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Kellogg a dévoilé un BPA ajusté à taux de changes constants en baisse de 6,6% à 85 cents au titre du quatrième trimestre, niveau manquant le consensus, et des revenus en augmentation de 7,5% à 3,46 milliards de dollars (+2,5% en organique). Pour l'exercice qui commence, le groupe agroalimentaire anticipe un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 1% et des revenus en baisse organique de l'ordre de 1%, à comparer à des hausses respectives de 2,3% et 6% réalisées en 2020. En outre, le conseil d'administration a déclaré un dividende par action de 57 cents pour le premier trimestre 2021 (avec mise en paiement au mois de mars), et affiche son intention de le porter à 58 cents à partir du trimestre suivant.

Valeurs associées KELLOGG NYSE -0.50%