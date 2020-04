Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kellogg : au-dessus des attentes au premier trimestre Cercle Finance • 30/04/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Kellogg a rapporté ce jeudi avant séance à Wall Street avoir dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,01 dollar au titre du premier trimestre de son exercice, contre 0,82 dollar un an plus tôt. Néanmoins, le BPA du groupe agroalimentaire américain s'est établi à 99 cents sur une base ajustée, en baisse de -2% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il n'en reste pas moins supérieur de 7 cents à la prévision du consensus. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part inscrit en baisse de -3,1% comparativement aux 3 premiers mois de 2019, pour s'afficher à 3,4 milliards de dollars. En organique, il augmente en revanche de +8%.

