Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kellanova: accord pour un rachat par Mars information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Kellanova est attendu en forte hausse ce mercredi à Wall Street, après l'annonce d'un accord définitif en vue du rachat du groupe agroalimentaire par Mars, à un prix de 83,50 dollars par action en numéraire, soit un montant global de 35,9 milliards dette nette comprise.



Abritant des marques telles que Pringles, Rice Krispies Treats, Kellogg's (international) et MorningStar Farms, Kellanova a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 13 milliards de dollars en 2023, avec une présence sur 180 marchés et environ 23.000 employés.



Mars, l'une des rares très grandes entreprises américaines non cotées en Bourse, a l'intention de financer entièrement l'acquisition au moyen d'une combinaison de liquidités et de nouvelles dettes, pour lesquelles des engagements ont été obtenus.



La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Kellanova, reste soumise à l'approbation de ses actionnaires et à d'autres conditions habituelles, dont les approbations réglementaires, et devrait se conclure au premier semestre 2025.





Valeurs associées KELLANOVA 74,50 USD NYSE +0,68%