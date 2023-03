Keensight Capital nomme Cindy Giraud Directrice de la Communication

Cindy Giraud supervisera toutes les communications internes et externes, y compris les relations publiques, les relations presse ainsi que la communication digitale. Elle était précédemment responsable senior de la communication chez Eurazeo, en charge des relations presse, de la communication digitale et de la stratégie de marque.

(AOF) - Keensight Capital, un fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce la nomination de Cindy Giraud en tant que Directrice de la Communication Dans son nouveau rôle chez Keensight, elle dirigera et déploiera la stratégie de communication globale de la société.

