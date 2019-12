Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : va se retirer de Slovénie Cercle Finance • 27/12/2019 à 09:12









(CercleFinance.com) - La branche d'assurances de la banque belge KBC et l'établissement de crédit slovène NLB annoncent ce matin avoir vendu leurs parts (à 50/50) de la coentreprise NLB Vita, deuxième acteur du marché slovène de l'assurance avec une part proche de 15%. L'acquéreur est le groupe local local Sava Re, maison mère de l'assureur Sava Vita, présenté comme 'l'un des trois principaux groupes d'assurance de la région adriatique'. Le montant de l'opération n'est pas précisé mais sa finalisation devrait intervenir au 2e trimestre 2020. Ce faisant, KBC se retirera totalement de Slovénie, marché considéré comme non stratégique.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +0.66%