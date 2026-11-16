KBC Securities reste prudent sur Zealand Pharma

(Zonebourse.com) - Zealand Pharma bouge peu à la Bourse de Copenhague ce lundi matin (-0,04%, à 241,90 couronnes danoises). Vendredi, la société dédiée au développement de médicaments peptidiques destinés essentiellement au traitement du diabète, des maladies rares et de l'obésité avait annoncé l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour l'un de ses produits.

Le Zeydovio a ainsi reçu l'autorisation de la Commission européenne pour commercialiser ce produit destiné aux adultes atteints du syndrome de l'intestin court (SIC), qui devient le premier analogue du GLP-2 prêt à l'emploi et à longue durée d'action approuvé sur le marché européen.

Cette décision, valable dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, représente la première avancée thérapeutique significative dans cette pathologie en Europe depuis plus de dix ans.

Pour KBC Securities, cette décision de la Commission européenne était prévisible à la suite de l'avis favorable rendu par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP).

Les analystes précisent que Zealand Pharma prévoit de conclure un partenariat pour la commercialisation du produit et recherche un partenaire disposant de capacités de commercialisation à l'échelle mondiale, plutôt que de multiplier les accords régionaux.

KBC indique également que le Zydovio n'est pas encore autorisé aux Etats-Unis, où un essai de phase III portant sur 90 patients est actuellement en cours de recrutement, avec des résultats attendus d'ici fin 2028.

La recommandation sur le titre Zealand Pharma reste à conserver, avec un objectif de cours de 290 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 19,8%.

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