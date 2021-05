Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : retour aux bénéfices au 1er trimestre Cercle Finance • 11/05/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - KBC Groupe publie un bénéfice net de 557 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, contre une perte de cinq millions un an auparavant. A 1,31 euro par action, le BPA dépasse sensiblement l'estimation moyenne des analystes. 'La quasi-totalité des éléments de revenu ont progressé, à l'exception du revenu de dividendes. Les coûts - abstraction faite des taxes bancaires - ont continué de faire l'objet d'une gestion rigoureuse', souligne le CEO de l'établissement bancaire belge, Johan Thijs. 'Nous avons également été en mesure de reprendre une partie des réductions de valeur sur crédits précédemment comptabilisées. Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity de 17,6% à pleine charge', poursuit-il.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +2.08%