KBC: résultats sans surprise, mais les prévisions séduisent

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé jeudi un bénéfice net de quatrième trimestre légèrement inférieur aux attentes, mais les perspectives dévoilées par le groupe financier belge à l'occasion ont convaincu le marché.



Son bénéfice net a reculé à 677 millions d'euros sur le dernier trimestre de l'année, contre 727 millions d'euros un an plus tôt et un consensus qui visait 687 millions.



S'agissant de ses perspectives, KBC dit viser des revenus nets d'intérêts compris entre 5,3 et 5,5 milliards d'euros en 2024, soutenus par une croissance organique du volume des crédits d'environ 3%.



L'établissement a également mis à jour ses prévisions financières sur trois ans avec un ratio charges/produits (hors taxes bancaires et d'assurance) attendu inférieur à 42% et un ratio combiné de 91% maximum d'ici à 2026.



Il vise par ailleurs un taux de croissance en taux actuariel des revenus nets d'intérêts d'au moins 1,8% sur la période 2023-2026, alors que le consensus anticipait jusqu'ici 1,6%.



La croissance en taux actuariel des revenus des activités d'assurance (avant réassurance) devrait, quant à elle, s'établir à au moins 6% sur la période, là encore au-dessus du consensus de 5,7%.



En ce qui concerne son programme de rachat d'actions en cours de 1,3 milliard d'euros, KBC dit avoir racheté quelque 0,6 milliard d'euros à la fin du mois de janvier, avec un programme qui devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2024.



Suite à cette publication, l'action KBC (+5,3%) signait la plus forte progression du BEL 20 de la Bourse de Bruxelles et le deuxième volume le plus important d'échanges de l'indice.





